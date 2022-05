Дзень школи означени зоз IV Саймом науки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк”, школяре и заняти зоз своїма госцами вчера означели Дзень школи зоз IV Саймом науки, котри финансийно потримал Покраїнски секретарият за образованє.

Директорка Школи Наталия Будински привитала шицких присутних, насампредз заменїка покраїнского секретара за образованє Милана Ковачевича, предсидателя и заменїка Општини Кула Дамяна Милянича и Кароля Валку, општинску просвитну инспекторку Весну Медоєвич, предсидателя Националного совиту Руснацох Борислава Сакача и його госца Матфея Шахина зоз ЗАД, пароха керестурского о. Владислава Варґу, представительох валалских институцийох, колеґох директорох зоз других школох у општини и з наших руских местох.

Директорка тиж подзековала и Канцелариї за информацийни технолоґиї хтора нашей школи обезпечела єден од 30 мудрих кабинетох у Сербиї, а за приємну атмосферу у тей учальнї подзековала спонзором меблю, дакедишнєй школярки Сонї Рац и єй супругови Иґорови.

Окреме подзековала и наставнїком хтори зоз свою пожертвовну роботу допринєсли же би ше школяре и того року визначели на општинских, окружних и републичних змаганьох чийо мена директорка пречитала.

Шицки присутни потим обишли Саям науки дзе зоз векшини природних предметох и дружтвених, презентовани їх специфични змисти, у чим участвовали школяре и наставнїки.

