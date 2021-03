Дзецинска заградка Цицибан дочасово нє будзе робиц

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурска дзецинска заградка Цицибан ПУ Бамби з Кули по розказу Штабу за позарядово ситуациї општини Кула, дочасово нє будзе робиц у периодзе од 22. марца по 5. април, а пре нєвигодну епидемиолоґийну ситуацию.

Як утвердзене, у Цицибану седем воспитачки и єдна пораячка позитивни на вирус корона, як и єдно дзецко у младшей ґрупи. Таку одлуку Штаб принєсол на основи анализи и утвердзеней погоршаней ситуациї у цалей установи Бамби, а найчежша є праве у Цицибану.

Прето Штаб розказал же би ше у керестурским Цицибану у наступних двох тижньох, понеже тераз нєт условия за нєпоштредну роботу з дзецми, орґанизовали з роботу на далєко, а по препорукох Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою Републики Сербиї. Розказ обявени на сайту Општини Кула.

