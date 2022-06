Дзецинска шпиванка и шмих у Водици

РУСКИ КЕРЕСТУР – Швето Рождества Йоана Хрестителя, у народзе волане Яна 24. юния зоз Службу Божу означене у Водици. Службу служели парох индїйски о. Михайло Шанта и парох старовербаски о. Алексий Гудак, споведал парох керестурски о. Владислав Варґа котри ше потим придружел служащим.

З оглядом на тото же ше на Яна уж традицийно отримує школярски дзень, же би школяре основних, штреднїх школох и студенти на своєй Служби Божей могли подзековац Господу и Дїви Мариї за тот школски рок, внєдзелю, 26. юния орґанизована и школярска Служба Божа. Службу служели парох керестурски о. Владислав Варґа и парох коцурски о. Владислав Рац, а споведал капелан керестурски о. Владимир Медєши.

На Служби участвовали и керестурски виронаучни дзеци Држтва Св. Миколая: Николая Рац и Марко Илич як швичкаре, а Дюла Фаркаш читал апостол.

Окрем домашнїх школярох и студентох зоз Керестура, було и школярох зоз Суботици, Кули, Вербасу. Найкрасше нєсподзивали школяре зоз Коцура, их шейдзешацецеро котри на автобусу, вєдно зоз своїм парохом о. Рацом и вироучительку Ксению Бесерминї орґанизовано пришли до Водици. Попри нїх, зоз Коцура пришли и школяре з родичами на своїх автох.

На концу Служби Божей школяре и их родичи зоз процесию, крижами и икону Мариї, котри ношели дзивчата пред пещеру подзековали Мариї же им помагала през тераз уж закончени школски рок. Окремна интересантносц за дзеци було и сликованє зоз дроном, котре оможлївел Тимотей Рац.

После Служби, дзеци ше ошвижели зоз сендвичами, соками и предлужели ше дружиц у Водици.

