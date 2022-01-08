Дзецински куцик од пондзелку

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох парохийного Каритасу, од пондзелку, 10. януара по пияток 14. януар, у чаше од 19 по 21 годзин, будзе отримани уж традицийни Дзецински куцик за дзеци основношколского возросту.

Дзецински куцик, традицийно орґанизую волонтере у чаше жимского розпусту, а того року за дзеци пририхтую рижни активносци зоз забавно-едукативним и духовним змистом. Даєдни з тих активносцох то: мадїоничар ,,Карло Вельки”, маскенбал, рижни дружтвени и детективски бависка, як и роботнї у котрих дзеци годни опробовац свойо практични схопносци.

Волонтере Каритасу поволую шицки дзеци же би ше пришли дружиц и хасновито препровадзиц часц жимского школского одпочивку.

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