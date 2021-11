Дзецински представи на Мемориялу буду бавени познєйше

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзецински представи котри требали буц виведзени на Драмским мемориялуПетра Ризнича Дядї буду бавени познєйше, а точни термин будзе накнадно обявени, дознава Рутенпрес у Доме култури Руски Керестур.

Термини виводзеня представох „Голубица” и „Виволам вам тайну” поцагнути за познєйше, понеже Дом култури ма проблем зоз зогриваньом. Як потолковал директор тей установи Владимир Надь, Дом култури благочасово розписал явну набавку за углє, тиж так урядово и виплацени тот енерґент, так и превоз, медзитим випоручованє нєобчековано вельо пожнї.

Пре проєктне финансованє представох, вони буду виведзени по конєц того рока, а требало би же би ше и ситуация зоз зогриваньом потамаль стабилизовала.

