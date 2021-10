Дзецински тидзень означели и дзеци у Вербаше

ВЕРБАС – З нагоди означованя Дзецинского тижня и за дзеци у вербаских школох и дзецинских заградкох виплановани числени интересантни змисти. Циль шицких обдуманих и отриманих програмох за наймладших бул же би ше дзеци нашли и остали у штредзиску дружтвених намаганьох же би були защицени и щешлїви.

Окрем у образовних установох, часц активносцох одвивала ше на главней городскей площи у Вербаше. У єдней часци участвовали и активисти вербаского Червеного крижу котри промововали свою роботу и уключованє младих до волонтерскей мрежи.

И у вербаских школох отримани рижни роботнї, упознаванє зоз здравим способом костираня, бешеди на дзецом цикави теми, одход до библиотеки.

Єден културни, а насампредз интересантни змист, пририхтала и Явна библиотека „Данило Киш” кед за школярох перших класох орґанизовала друженє зоз поетом за дзеци Веселином Миличевичом.

Тиж, свойо доприношенє означованю Дзецинского тижня дало и ЯКП „Комуналєц”, кед його представнїки орґанизовали роботню на тему еколоґиї за наймладших у Предшколскей установи „Бошко Буха”.

