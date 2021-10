Дзецински тидзень означую и дзеци у Коцуре

КОЦУР – Традицийну манифестацию Дзецински тидзень, котра ше того року отримує под мотом стихох писнї Дзецко поети Любивоя Ршумовича – Дзецко то дзецко, же бисце го любели и розумели, означую и дзеци у обидвох образовних установох у Коцуре.

За школярох Основней школи „Братство єдинство”, алє и за наймладших у дзецинскей заградки „Герлїчка”, за кажди дзень тей манифестациї обдумани рижни активносци, едукативно-забавного и гуманитарного характеру.

Школяре нїзших класох, як и школяре висших, у тим тижню буду участвовац у рижних роботньох, квизох, дружтвених бавискох, литературних и подобових конкурсох, а бешеди будзе и о значносци Дзецинского тижня. Явна библиотека „Данило Киш” пририхтала за шицких школярох, алє и за младши дзеци, можлївосц же би ше безплатно уписали лєбо обновели свою членску карточку.

За дзеци у „Герлїчки” буду орґанизовани активносци прилагодзени возросту дзецох у шицких воспитних ґрупох, та буду отримани рижни креативни роботнї, театрални представи, музични и спортски бависка.

