Дзецински тидзень почал и у Цицибану

РУСКИ КЕРЕСТУР – У дзецинскей заградки Цицибан ПУ Бамби, вчера тиж почали активносци у рамикох манифестациї Дзецински тидзень хтора ше того року означує од 4. по 10. октобер з мотом стихох писнї Дзецко поети Любивоя Ршумовича – Дзецко то дзецко, же бисце го любели и розумели.

З тей нагоди керестурски Цицибан вчера нащивели предсидатель Општини Кула Дамян Милянич зоз сотруднїками и директорка Бамбия Снежана Булатович. Вони дзецом принєсли дарунки, а опатрели и стару часц оводи понеже тот будинок у нєвигодним стану.

Предсидатель виявел же ше будзе нєодлуга ришовац и тот проблем, понеже у Цицибану максимално виполнєти капацитети и ту змесцени 172-йо дзеци, цо нє було нїґда потераз.

У Цицибану вчера ше з дзецми бешедовало о значеню Дзецинского тижня и дзецинских правох, а за кажди наступни дзень предвидзени рижни активносци – од подобових, креативних по музични и спортски.

