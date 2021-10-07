Дзецински тидзень ше означує у Школи „Петро Кузмяк”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дзецински тидзень зоз мотом Дзецко то дзецко, же бисце го любели и розумели означує ше и у Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк, зоз численима креативнима, едукативнима и гуманитарнима активносцами.

Вчера з тей нагоди орґанизовани традицийни квиз Забавна математика у хторим ше змагаю школяре трецей и штвартей класи з домашнєй и ОШ Братство єдинство зоз Коцура, и на тот завод лєпша була домашня екипа.

Школярох пририхтали учительки, а квиз школярки трецей класи руского оддзелєня ґимназиї Мая Ерделї, Минеа Югас, Матеа Джуджар, Валентина Новта и професорка Сабо Леона, а сликовала Наталия Жирош зоз другого 2 оддзелєня.

Школярох було и у публики, представительки управи школи и директорка Наталия Будински.

Источашнє школяре трецей класи мали активносц рисованя на шлєбодну тему, алє у учальнї место у дворе, пре хвилю.

У школским голу потим наставнїк Зденко Шомодї пририхтал промоцию дрона хтори Школа нєдавно достала на дарунок од Ротари клубу Кула, вєдно зоз шицкима школами у општини.

Дрон наменєни за нукашнє хаснованє, а будзе похасновани як наставне средство информатики и технїчного образованя за школярох пиятей и шестей класи.

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