Дзеци з Руского Керестура модлєли Хресну драгу

НОВИ САД ‒ Дзеци з Руского Керестура, хтори ходза на виронауку и хторих пририхтала ш. Авґустина Илюк, пияток, 1. априла у Церкви св. апостолох Петра и Павла у Новим Садзе, модлєли Хресну драгу з домашнїма вирнима и парохом о. Юлияном Рацом.

Як гварел Желько Ковач, хтори на приватно привезол Керестурцох, вони перше були на Мишелуку, у Рускей редакциї Радия, дзе зняли прилог о Хресней драги, а потим пришли до церкви.

По словох пароха новосадского о. Раца, тоти молитви за шицких цо церпя и за шицки нашо намиреня.

