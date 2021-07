Дзеци з Ґрачаници у Кули и Керестуре

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґрупа дзешецерих дзецох зоз дзецинскей секциї Аматерского театру Александар Давидеску зоз Ґрачаници з Косова, вчера була госц у провадзацей програми 62. Републичного фестивалу аматерских театрох Сербиї. У полней сали Културного центру у Кули виведла представу Бависко у режиї Бошка Бошкова.

Дзеци з Ґрачаници були змесцени у Доме школярох керестурскей Школи Петро Кузмяк дзе их всоботу вечар дочекали и привитали предсидатель Општини Дамян Милянич, директорка Школи Наталия Будински и валалски предняки.

У Кули вчера дзеци нащивели Народну библиотеку, ґалерию Културного центру, православни храм св. Марка, а у Керестуре домашня спред Школи педаґоґиня Любица Няради их одведли на Конїцки обегованя и опатриц музейну збирку у Замку.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)