БЕРКАСОВО, БИКИЧ – На Вилїю було торжествено у церквох у Беркасове и Бикичу, дзе Саночне служел парох о. Владимир Еделински Миколка и як нам гварел, дзеци колядовали по обисцох у Бикичу, а швето повинчовали и виронаучни дзеци на парохиї у Беркасове.

У Доме култури у Бикичу орґанизоване друженє дзецох у крачунским амбиєнту.

Служби Божо служени през швета, було и мированє вирних, а на треци дзень швета, на Святого Штефана у церкви у Бикичу Служба Божа будзе наменєна шицким валалчаном.

