Дзеци колядовали у владики Георгия

НОВИ САД – Коло трицецеро дзеци и їх родичи з Дружтва св. Миколая зоз ш. Авґустину Илюк зоз Руского Керестура, прешлей нєдзелї були колядовац у владики кир Гергия Джуджара.

Владика у своїм доме у Новим Садзе шицких привитал и окреме подзековал дзецом на красним винчованю, а дзеци го упознали з роботу Дружтва.

Керестурски дзеци ше потим прешпацирали по центру Нового Саду и пошли до нашей церкви, дзе их привитал новосадски парох о. Юлиян Рац, котрому тиж одшпивали даскельо коляди.

