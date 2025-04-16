Дзеци котри на лїстини чеканя треба ознова приявиц за упис

РУСКИ КЕРЕСТУР – Упис до Предшколскей установи „Бамби” зоз Кули, та и до дзецинскей заградки „Цицибан” у Руским Керестуре тирва по конєц априла, приявиц ше мож лєм прейґ еУправи.

Зоз Бамбию наглашую же дзеци котри прешлого року остали на лїстини чеканя треба ознова приявиц за упис и пополнїц шицко як и прешлого року, а їх приява того року достанє дополнююци боди по тей основи.

Дополнююци документи треба же би доставели родичи дзецох зоз дружтвено чувствительних катеґорийох, и польопривреднїки, ношителє и члени польопривредних ґаздовствох котри за себе нє уплацую пензийно-инвалидске осиґуранє.

Дополнююци документи мож однєсц особнє до Кули до Бамбию Йосипа Крамера 19, лєбо на мейл pubambipom.dir@gmail.com, а шицки информациї мож достац и на телефонске число 025/729-990.