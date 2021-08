Дзе мож купиц кнїжки „Руского слова” котри на попусту 30 одсто

НОВИ САД – Лєтни попуст 30 одсто на шицки кнїжки у НВУ „Руске слово” тирва по 31. авґуст, а розробена и мрежа предайних местох, котра будзе функционовац и после авґустовскей акциї.

У Руским Керестуре у будинку дакедишнєй Друкарнї на 2. поверху, пондзелок – пияток од 9 по 13 годзин и на телефон: 025 703 311.

У Новим Садзе на новей адреси Футожска 2, на 3. поверху, пондзелок – пияток од 9 по 14 годзин и на телефон: 021 6613 697.

Тиж так на киоску Грекокатолїцкей церкви „Петра и Павла”, на углє Милетичовей и Йована Суботича у Новим Садзе.

У Коцуре у Кнїжкарнї „Анни”, на адреси Ошлєбодзеня 5б (прейґ драги Школи) и на телефон моб: 062 85 10 341.

У Шидзе при колпортерови Владимирови Гарвильчакови, на адреси Саве Шумановича 129а и на телефон моб: 062 44 09 74.

Електронски каталоґ кнїжкох можеце зняц зоз того ЛИНКУ, а кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com/.

Векшина кнїжкох кошта 210 динари, за купени на попусту 10 кнїжки одразу, дарує ше предлату тижньових новинох „е-Рускe словo” (у ПДФ формату) до конца 2021. року. За тих цо купя 20 кнїжки на попусту, дарує ше друковану предплату тижньових новинох „Руске слово” до конца 2021. року.

