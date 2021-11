Дзе су и цо робя 8

Биляна Дудаш, Руски Керестур/Нови Сад : Ґимназию сом закончела 2005. року. У класи нас було 17. Число ше перши два роки меняло, бо нам даєдни одходзели, даєдни приходзели. Памятки на Ґимназию и школованє красни, прето же зме були мала класа и досц зложна, та ми вироятно през саме друженє лєгко прешло школованє. Найчежши були тоти ранши змени и ставанє. После Ґимназиї сом закончела Високу технїчну школу, напрям Применєна фотоґрафия. Нажаль, мало сом робела у фаху. Тераз мам свою фирму за виробок ручних роботох и свой локал дзе предавам шицко тото. Углавним ше занїмам зоз виробком ручних роботох и тримам курси шица. Моя робота подрозумює вецей сеґменти, нє лєм саме шице. Я ше вше любим нашалїц же окрем креативца, я и секретарка, и курир, и тот хто задлужени за сликованє, маркетинґ, виробок сайту…

Боян Колошняї, Руски Керестур/Лондон: Ґимназию сом закончел 2007. року. У класи нас було одприлики 15–20, кед ше добре здогадуєм. У Ґимназиї ше ми пачело же зме мали добри контакт з професорами. Професоре ше намагали дац нам добру основу за дальше школованє и помагали нам же бизме розвили свойо интересованя. Добри приклад за тото то секция з физики, лєбо школярски часопис Time Out. После Ґимназиї сом ше уписал на Факултет технїчних наукох у Новим Садзе, на студиї Рахункарства и автоматики и дипломовал 2011. року. Познєйше сом мастер и докторски студиї Информатики закончел на Технїчним Универзитету у Минхену у Нємецкей. Тераз сом заняти у HSBC банки у Лондону у обласци безпечносци у ИТ системох. Робим на софтверу за унапредзованє анализи рахункарскей мрежи у банки и одкриванє потенциялних нападох хтори би загрожели функционованє ИТ сервисох.

Терезия Катона, Нови Сад: Ґимназию сом закончела 2011. року. У нашей учальнї воланей „автобус” було 18 школярох, 17 з Керестура и єден хлапец з Дюрдьова. Памятки з того периоду наисце вельо. Попри тим же зме наисце були добри школяре, здогадуєм ше хвилькох бавеня бависка Кантер на рахункарох у учальнї, правеня фризурох на одпочивку, алє и шедзеня при радияторох у жимским периодзе. Наисце зме були зложна класа и вше зме себе помагали, як и скорей, так дзекеди и на контролних задаткох. Занавше будзем паметац мою першу єдинку при професорови з латинского, перше сцеканє з годзини физики, алє и поезийох и рисункох хтори зме правели у тим периодзе. Товаришства хтори настали у основней школи, у штреднєй ище змоцнєли и сиґурно оставаю за цали живот. После штреднєй школи сом закончела Факултет технїчних наукох, напрям Ґрафичне инженєрство и дизайн. Запошлєла сом ше 2015. року як ґрафични дизайнер, а хвильково робим у фирми Elanwave, дзе моя робота подрозумює дизайн мобилних и десктоп апликацийох и веб сайтох, цо практично значи же обдумуєм дизайн хтори буде препознатлїви и интуитивни за хаснованє.

