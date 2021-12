Дзе су и цо робя 9

Маю щесца тоти хтори одмалючка знаю цо єдного дня сцу робиц, та ше им вец анї нє чежко одлучиц до хторей штреднєй школи ше упишу. Медзитим, вироятнє заш лєм єст вецей тих хторим на штернац-петнац роки нє лєгко надумац кадзи далєй, та за нїх добри вибор може буц ґимназия. Думам же шицки знаце же маме ґимназию и на руским язику, у хторей ше вишколовали велї млади, нєшка успишни студенти, лєбо фаховци у своїх обласцох. Ми вам представяме даєдних з нїх.

Мирослав Надь, Руски Керестур/Берлин: Ґимназию сом закончел 2001. року. Число школярох у нашим оддзелєню ше дакус меняло, алє думам же нас у штвартей класи хтори закончели було 15. Єдна школярка була зоз Дюрдьова, а шицки други зоз Керестура. Ґимназию паметам як єден прекрасни период. Було нас вецей хлапцох (дзевец наспрам шейсц). Праве то була причина же зме були досц нєсташни, цо нє барз типичне за ґимназиялцох, алє шицко у даяких прилаплївих гранїцох. Алє, з другого боку, векшина зме були добри школяре, так же зме на таки способ компензовали нашо нєсташлуки. Тиж, похвалєл бим и наставни кадер у Ґимназиї, хтори у периодзе мойого школованя мал добри квалитет и знанє здобуте у Ґимназиї ми була добра основа на факултету. После Ґимназиї сом закончел Природно-математични факултет у Новим Садзе, 2016. року на Одсеку за математику и физику, напрям Дипломовани информатичар. Остатнї три роки жиєм у Берлину (Нємецка), дзе робим за Амазон на позициї Senior Software Development Engineer. Робота барз интересантна зоз каждодньовима виволанями. Моя позиция подрозумює дизайнованє и имплементованє софтверу, рисованє комплексних архитектуралних проблемох и ище вельо того. Хвильково робим у FireTV орґанизациї, алє у будучносци ше вироятнє опробуєм ище у даєдней другей орґанизациї хтори ту постоя.

Оля Русковски, Коцур: Ґимназию сом закончела 2004. року. У класи нас було 16-цецеро, векшина школярох були з Руского Керестура, лєм єдна школярка з Вербасу и я зоз Коцура. Стредньошколски днї и цале стредньошколске школованє ми остало у красних памяткох. Були зме зложна класа, дружели зме ше, вєдно учели, робели и помагали єдни другим, вельо ше шмеяли и франтовали, а подакеди вєдно и сцекали з даєдних годзинох… Було интересантно. Професоре були добри, дакеди строги, алє коректни. Окремну ноту ґимназийским дньом дала и настава у Замку, думам же ридко хтори школяре маю нагоду провадзиц наставу у таким красним и специфичним будинку. Живот и пребуванє у интернату тиж прикрашело тоти часи, друженю нє було конца. Приповедки з цимерками, дриманє под час ученя и кафа на лавочки скорей як воспитач замкнє интернат, як и числени други памятки, вше оставаю у куцику шерца. Саме школованє нам дало широке знанє и роботни навики, а то нам и оможлївело же бизме ше после Ґимназиї лєгко поуписовали на рижни розлични напрями и провадзели свойо животни опредзелєня. Я дипломовала на Филозофским факултету у Новим Саду, на Оддзелєню за руски язик и литературу. Єден час сом була занята у Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре дзе сом викладала сербски язик дзецом у руских оддзелєньох. Остатнї пар рок робим у НВУ „Руске слово” як новинар, пишем тексти на рижни теми, зоз рижнородних обласцох. Гоч нє робим буквално у своїм фаху и у просвити, остала сом у блїзким контакту зоз руским язиком, зоз чим ше наисце цешим. Любим наш мацерински язик, любим же ми робота преплєцена зоз руским язиком, з нашу културу, а лєм у тим напряме идзе и мойо фахово усовершованє.

Борис Ройко, Руски Керестур/Нови Сад: Ґимназию сом закончел школского 2009/2010. року. У оддзелєню нас було 19 школярох, векшина були зоз Руского Керестура, алє зме мали школярох и зоз Дюрдьова, Коцура и Вербасу. На Ґимназию як штредню школу котру сом вибрал после законченей осмей класи ме здогадую красни памятки. То бул єден красни и так повесц, безбрижни период у живоце кед нє мали вельо обовязки як цо их нєшка маме уж як одроснути людзе. Шицки зме у оддзелєню були зложни, вше зме себе помагали и функционовали як єден, окреме кед нас професоре випитовали на годзинох и задавали домашню. Цо ше дотика самей Ґимназиї у Руским Керестуре, можем шлєбодно повесц же то школа котру бим цепло совитовал каждому школярови котри тераз закончел осму класу, а нє зна кадзи зоз собу, бо то права школа у котрей ше достанє богата палета знаня и формує моцна основа за дальше школованє. После Ґимназиї сом ше далєй уписал на Правни факултет у Новим Садзе, дзе сом закончел общи напрям. Робим у фаху, хвильково як приправнїк у Основним суду у Новим Садзе. Моя робота досц озбильна и одвичательна, а конкретнєйше, єдна часц истей то насампредз робота зоз людзми (странками), провадзенє судских процесох, виробок одлукох котри суд приноши итд.

