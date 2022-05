Дзуря означели и вирни у Коцуре

КОЦУР – Швето св. Георгия, лєбо Дзуря по юлиянским календаре, вчера, 6. мая, означене у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре.

Вельку Службу Божу служел парох коцурски о. Владислав Рац и шицких присутних парохиянох зоз словами у казанї здогаднул на живот и страданє св. Георгия. З нагоди того швета, числени коцурски вирни присуствовали богослуженю.

По законченю Велькей Служби Божей, як то звичай на Дзуря, у церковней порти парох о. Рац и капелан коцурски о. Данил Задрепко на месце дзе пошате жито, пошвецели снопчки котри за тоту нагоду пририхтали члени Церковного одбору.

Пошвецени снопчки младого жита були поставени на штирох бокох, цо символизує штири боки коцурского хотара.

По законченю пошвецаня, присутни парохиянє могли вжац жито зоз снопчкох и зоз нїм однєсц благослов до своїх домох.

