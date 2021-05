Дзуря у Шидзе, Беркасове и Бикичу

ОПШТИНА ШИД – Вчера, на швето Велькомученїка Георгия, у народзе познатше як Дзуря, у наших грекокатолїцких церквох у Шидзе, Беркасове и Бикичу после Службох Божих, пошвецене жито.

У Шидзе Службу Божу служел парох о. Михайло Режак, а потим ше у церковней порти модлєло за добри урожаї, нє лєм жита, алє и других рошлїнох, а потим и пошвецел жито хторе вирни по традициї одношели до своїх домох.

У Беркасове и Бикичу Служби Божо служел парох о. Владимир Еделински Миколка и тиж после богослуженьох шлїдзел обряд пошвецаня жита.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)