Диждж помогнул шицким польопривредним културом

РУСКИ КЕРЕСТУР – У валалє, вовторок и стреду, после 45 дньох суши, нападало вкупно 14 литри дижджу, без вельких нєпогодох и горучавох, цо голєм дакус помогло польопривредним културом.

Як визначую фаховци, тот диждж вшелїяк же барз вельо значи польодїлским културом котри ше звекшого нє залїва, як цо то кукурица и соя. Диждж и захладзенє помогли и заградкарским културом котрим одвитую нїзши температури, а паприґаре мали нагоду оддихнуц зоз залїваньом.

Парастом ше остава наздавац же у наступним периодзе хвиля будзе вигодна, бо то будзе одлучуюце же яки урожаї на єшень даю польодїлски култури.