Директорки вербаскей Ґимназиї уручена Визначна Вукова награда за 2021. рок

ВЕРБАС – Вукова награда за 2021. рок уручена добитнїком штварток, 10. фебруара, у Предсидательству Сербиї. Тото припознанє Културно-просвитней заєднїци Сербиї традицийно ше додзелює поєдинцом и институцийом за окремни резултати у ширеню култури, образованя и науки.

Визначну Вукову награду за 2021. рок достали Ґимназия „Жарко Зренянин”, а награду прияла директорка установи Тат`яна Кажич, потим литературни критичар и теоретичар Йован Делич, литературни историчар и теоретичар Душан Иванич, историчар Предраґ Маркович, Сербски национални совит Чарней Гори и часопис „Борба”.

Добитнїки Вуковей награди за 2021. рок то дохтор, литерат и публицист Стоян Бербер, литерата, новинарка и редакторка Душица Миланович, Народни оркестер РТС, подобови уметнїк Божидар Плазнич, литерат и драмски писатель Стоян Срдич, историчар уметносци и подобови критичар Сава Степанов, музейна совитнїца и кустос Славица Стефанович, литературни видаватель Ратко Стоилькович, академски маляр Добри Стоянович и режисер, сценарист и афористичар Милан Шарац.

Награда Културно-просвитней заєднїци Сербиї ше додзелю 58. раз, а мена добитнїкох сообщел предсидатель жирия за додзельованє награди Дарко Танаскович. По його словох, за награду було 78 предклади, углавним барз квалитетних и було чежко одлучиц, алє шицки одлуки принєшени єдногласно, пренєсол општински сайт.

