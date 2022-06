Длуго чекани концерт

РУСКИ КЕРЕСТУР – Школяре керестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО), пияток 10. юния отримали у сали Дома Култури свой традицийни концерт з нагоди законченя школского року.

Концерт отворел Мали хор, односно наймладши школяре пририхтуюцого оддзелєня музичней школи. Школяре потим указали схопносци на своїх инструментох, за котри их пририхтали их наставнїкове: Геленка Гарвильчак, Мирон Сивч, Владимир Медєши и Мирко Преґун. Клавирски сотруднїк була Кая Мандич Плавшич.

Школяре зоз свою схопносцу наисце нєсподзивали шицких присутних у сали и указали цо шицко мож поробиц през єден рок.

