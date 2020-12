Дньово помедзи дзешец и двацец новореґистровани особи

ЖАБЕЛЬ – У тим тижню число позитвно тестираних особох на Ковид-19 зменшани. Дньово реґистровани помедзи дзешец и двацец особи.

У Дому здравя Жабель у Жаблю єст вельо вецей тестираних зоз комерциялним тестом котри найвецей поглєдую гевти гражданє котри пришли зоз иножемства до Сербиї.

Директор Дому здравя Жабель др Никола Якшич виявел же прешла фаза росту новозаражених. Медзитим, чи ше гражданє под час шветох буду притримовац мирох увидзи ше седем до дзешец днї после тих преславох. Вон апеловал на гражданох же би були совисни, чували свойо и здравє своїх найблїших и почитовали предписани мири.

