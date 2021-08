Манифестацию отворел предсидатель Општини

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пополадньова часц манифестациї Днї паприґи почала з дефилеом парадних запрагох Конїцкого клубу Русин, а потим ю на бини у парку шветочно отворели и привитали секретар Месней заєднїци Михайло Пашо и предсидатель Општини Кула Дамян Милянич.

Секретар Пашо подзековал шицким госцом котри пришли потримац Днї паприґи наглашуюци яка тота манифестация важна Керестурцом як продуковательом паприґи, и зоз хторей жию велї фамелиї.

Предсидатель Општини Кула, котра и главни покровитель Манифестациї, Дамян Милянич, визначел же Општина партнер Керестуру у шицких його збуваньох, та так останє и надалєй. Вон потвердзел же Керестур роками познати по продукциї паприґи, а вше баржей и по Дньох паприґи, и пожадал продуковательом добри квалитет и цену тогорочного урожаю.

Потим манифестацию зоз руску шпиванку прикрашел Дом култури Руски Керестур. Перша наступела наймладша дзецинска фолклорна ґрупа котра одшпивала два руски шпиванки, а їх руководитель Сашо Палєнкаш. Потим Оркестер ДКРК одграл венчик шпиванкох, а їх руководитель Мирко Преґун. Програму водзела Адриана Надь.

На 19 годзин зоз музику за розвагу наступел Пицикато бенд, а на 21г. концерт отримал Милан Митрович. Цалу манифестацию у пополадньових и вечарших годзинох нащивели велї домашнї и госци з околних местох.

Вецей фотоґрафиї мож поопатрац у нашей фотоґалериї на тим ЛИНКУ.

