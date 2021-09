Добре бависко за добри резултат

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 6. колу Подручней фодбалскей лиґи Зомбор, фодбалере Русина внєдзелю 19. септембра, госцовали у Липару и победзели з резултатом ФК Липар 1:4 (1:1), а ґоли за Русина дали – Голик, Кулич, Саянкович и Сушич.

Сам початок змаганя припаднул домашнїм, кед прейґ Давидовича почали водзиц зоз 1:0, а на одпочивок першого полчасу пошло ше з резулатом 1:1. Домашнї ше лєпше знаходзели на самим початку змаганя, а як ше приблїжовал конєц, Русиновци баржей контроловали бависко.

У другим полчасу слика на терену ше цалком пременєла. Русиновци уруцели „до другейˮ зоз чим ше пофришко резултат пременєл на їх хасен.

После першого ґола капитена Голика, у 38. минути, перши ґол у другим полчасу дал Кулич, потим Саянкович, а на концу, у 78. минути и Дарко Сушич.

Зоз тоту побиду Русин напредовал на таблїчки и тераз зоз 12 бодами и ґолом розлики 13:10, забера 5. место, а уж на нєдзелю од 15,30 годзин на Ярашу го чека змаганє зоз екипу ФК Жак.

