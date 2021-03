Добре шпиш?

Тих рокох було даскельо добри, интересантни блокбастери. Були гевти филми о Бетменови, „Интерстелар” и тераз „Тенент”… Шицки тоти филми режирал єден чловек, Кристофер Нолан. Вони доказую же и уметносц и забава треба же би були и можу буц єдно. Но, мнє интересантне питанє цо робел пред тим Нолан, скорей як цо филмски студия мали тельо довирия до ньго дац му пенєж хтори нужни за правенє таких филмох?

Єст єден филм зоз початку дваезритих рокох хтори вон правел и хтори я барз любим, „Инсомния”. Йому жанр лєгко одредзиц, крими, алє йoго квалитети вельо далєй доруцую од тензиї. Млади режисере часто правя таки филми, жанровски укалупени, бо им вони даваю косцанїк на хтори можу квачиц свойо идеї, а же би публика заинтересована за тоту файту приповедки автоматски пришла. „Инсомния” часц того швета, алє заш лєм вискакує високо понад родзини. Його квалитет у пасмох, розликує ше по ориґиналносци свойого амбиєнту и окремни є по своїх упечаткох.

Двоме полицає зоз Лос Aндєлеса одходза на Аляску помогнуц коло глєданя єдного забойнїка. Нє случайно иду праве вони двоме на Аляску. Нє случайно одходза так далєко од свойого варошу. Нє случайно чули за єдного од нїх уж на Аляски. Додатна компликация, окрем шицкого цо ше у їх животох збува, то же на Аляски таки час рока слунко нїґда нє заходзи. Нам то интересантне видзиц, бо ми нє жиєме у таким швеце. Импресивне патриц вельки бреги Аляски и красни лєси хтори рошню на нїх. Амбиєнт у хторим ше шицко тото збува прекрасни, алє главному детективови нє так лєгко як нам хтори лєм патриме и уживаме. „Добри полицай нє може спац, бо хиби фалаток пузли. Подли полицай нє може спац, бо му совисц нє да.” То чуєме на єдним месце у филму. То гвари алясканска детективка, хтору бави Хилари Свенк, детективови зоз Лос Андєлеса, хторого бави Ал Пачино. Милицаєц хторого бави Ал Пачино нє може спац прето же слунко нє заходзи? Лєм прето? Добри є полицай, алє швет компликовани? Можебуц є и нєдобри. Можебуц бул добри? А о забойнїкови и о ґлумцови котри го бави сом вам ещи нїч анї нє повед. Анї нє повем. Хто того ґлумца видзел скорей у даякей, за ньго характеристичней улоги, одкриє яки вон наисце добри ґлумец.

Интересантне ми цошка у Ноланових филмох цо сом аж тераз обачел. Часто роздумує о часу. У „Инсепшну”, у „Интерстелару”, у „Тeненту” и у тим о котрим гуторим исто. На хтори способ час преходзи, як ми то видзиме? Як би ше могол рушац кед би ше нє рушал так як зме звикли? На хтори способ мера преходзенє часу дахто хто звикнул на тот наш швет, у хторим ше на дванац годзин зменює змерканє и швитанє, а найдзе ше даґдзе дзе слунко нїґда нє заходзи? Просте питанє, алє одпатьце филм, та увидзице по феноменалней ґлуми Ал Пачина же можебуц и нє так лєгко опрец ше лєм на хронометер.

Фотомонтажа: Михайло Планкош

