У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У першей часци емисиї „Добри вечар, Войводино” будзе емитована найновша емисия зоз сериялу за дзеци „Дзецински куцик” у хторим наймладши патраче годни научиц яке то занїманє тортарка, цо то компютер и ґипс, а годно дознац вецей о Амазониї и младих атлетичарох зоз Руского Керестура.

Друга часц емисиї будзе пошвецена пририхтованьом за Вельку ноц котру тей нєдзелї преславя вирни по юлиянским календаре.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

