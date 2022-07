Добри рок за бостан

На самим початку сезони, як и каждого року, предавало ше ґереґи увежени з Греческей и Албаниї, по цени од 80 динари за килу, а тераз кед ше у тих жемох оберанє закончує, у нас лєм почина.

Сезона предаваня ґереґох у Руским Керестуре почала, та помали можеме уживац у єй плодох. Керестурци ґереґи можу купиц на трох местох у центру валала, як и на самим уходзе до валалу зоз Кули, зоз правого боку, а цена у тей хвильки 40 динари за килу. Продукователє зоз цену задовольни, гоч вона вшелїяк же будзе падац.

Дироньски ґереґи и динї у Керестуре предаваю и накупци, а у валалє єст и тройо продукователє ґереґох. Єдни з нїх и Таня Соколович и Борис Малацко хтори прешлого року першираз започали свою продукцию ґереґох, а же прешли рок бул удатни, потвердзує їх звекшанє поверхносци под ґереґу.

УКЛАДАНЯ НЄ ВЕЛЬО ЗВЕКШАНИ

– Дас пред двома тижнями зме почали предавац дироньски ґереґи, по цени од 80 динари за килу, а нєдавно зме почали предавац и нашо. Зоз ґаздом дзелїме заробок по поли. Дньово зме, по тераз, по цени од 40 динари за килу, предали од 500 кили до тони, а рахуєме же як цена будзе падац та и людзе буду вецей куповац – гвари Борис.

Зоз заробком су задовольни, а як гваря, звекшани цени репроматериялу им нє вельо уплївовали на трошки укладаня, бо при ґереґох вони и так нє вельки, за розлику од паприґи, з тим же вец и заробок менши.

– Прешлого року зме мали пол гольта и задовольни зме як зме попредали и яки бул заробок та зме одлучели звекшац продукцию за ище пол гольта. Укладаня було, алє нє так вельо. Пирсканя нєт вельо, алє треба окопац и залївац досц. Звекшани цени репроматериялу, алє цена нашеня остала иста, єдино штучни гної и хемия пошла горе, алє ми того и так нє кладземе вельо. Менши укладаня як до паприґи, алє менши и заробок. Нєдавно зме почали и нашо ґереґи предавац. Урожай того року бул добри, мразу нє було, хвиля була добра, а цена би требала остац на 40 динари, гоч шицко завиши и од конкуренциї – толкує Малацко и додава же ше им потераз найлєпше указала файта „фантасиˮ понеже то вчасна ґереґа, а ту и файти „самантаˮ и „топ ґанˮ.

ПРЕДАВАЮ И ДИНЇ И РИЖНУ ЖЕЛЄНЯВУ

Окрем ґереґох, хтори им найвецей преходза, Таня и Борис опрез трафикох у центру, по цени од 120 динари, предаваю и дироньски динї, а пофришко буду мац и свойо. Предаваю и свойо бундави, парадичи, паприґу, огурки и цеснок хтори виховали у своїх пластенїкох, а дацо предаваю зоз познатого новосадского Кванташу.

Так при нїх мож купиц парадичи и паприґи по цени од 150 динари за килу, цеснок 500 динари за килу, кромплї им по 100 динари, огурки по 80 динари, капуста 70, цибуля 60 динари, бундава 50 динари фалат, сладка кукурица по 50 динари, а ту и рижна овоц – грушки 150 динари, кайси коштаю 140 динари, брескинї 120, яблука 100, а шлївки 80 динари за килу.

