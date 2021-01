Догварени плани за упис у новим школским року

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Штреднєй школи зоз домом школярох ,,Петро Кузмяк” зоз Руского Керестура вчера була заєднїцка роботна схадзка на хторей тема була план упису у новим 2021/2022. школским року, потерашнє применьованє дуалного образованя, будуци плани фахового усовершованя, як и можлївосц уводзеня нових напрямох – оглашене на сайту Школи.

На схадзки була началнїца школскей управи Министарства просвити, науки и технолоґийного розвою Милана Минарски, предсидатель Општини Кула Дамян Милянич, представителє Привредней комори Сербиї и Националней служби за даванє роботи, як и директоре штреднїх школох општини Кула.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)