Додзелєни припознаня добродзечним давательом креви

ШИД – У Червеним крижу вчера, з нагоди Медзинародного дня добродзечних давательох креви, отримана шветочносц на хторей давательом креви додзелєни припознаня.

Присутних привитал секретар Червеного крижу Далибор Фарбаш, а спред локалней самоуправи предсидатель Скупштини општини Шид Тихомир Стаменкович.

Потим шлїдзело придаванє припознаньох, та за 100 раз дату крев наградзени Янко Пап зоз Ердевику, а медзи наградзенима за 10 раз дату крев и наш паноцец о. Владимир Еделински Миколка, парох з Беркасова, а за пейц раз припознанє достали и Таня Буїла и Єлена Ґрекса зоз Шиду.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)