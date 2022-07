Додзелєни припознаня Дружтва за руски язик

РУСКИ КЕРЕСТУР – Додзельованє припознаньох з меном „Янко Олеяр” и „Славка Сабадош” за 2022. рок отримане у просторийох Библиотеки у будинку школи Замок, вчера, 15. юлия. Припознаня уручела предсидателька Дружтва за руски язик, литературу и културу Ирина Папуґа.

Добитнїца припознаня „Янко Олеяр” достала школярка штвартей класи Ґимназиї Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре Силвия Маґоч. Награду „Славка Сабадош” достали Доротеа Рамач и Ана Мария Сопка, обидва школярки штвартей класи керестурскей школи, шицки три за 2022. рок. Попри припознаньох, школярки достали и кнїжку „Руска ґимназия” авторки Ирини Папуґа, котре видало Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Кнїжку „Руска ґимназия” зоз подзекованьом достала и супруга Янка Олеяра, предсидателя Комисиї за Ґимназию у Руским Керестуре 1970. року и Мария Чакан, член комисиї за Ґимназию, котра 1970. року була просвитни совитнїк Педаґоґийного заводу Войводини.

Додзельованю присуствовали и члени секциї Дружтва у Руским Керестуре, предсидателька тей истей секциї Мария Надь, и учителька школяркох Нада Колошняї, котри достали награди. После додзельованя присутни положели квеце ґу бисти Гавриїла Костельника.

