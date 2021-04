Додзелєни припознаня здравственим роботнїком у Вербаше

ВЕРБАС – З нагоди означованя Шветового дня здравя, 7. априла, у Центру за физкултуру „Драґо Йовович” предсидатель Општини Вербас Предраґ Роєвич уручел подзекованя и плакети медицинским роботнїком зоз Общого шпиталю Вербас, Дома здравя „Велько Влахович” и Ґеронтолоґийного центру у Вербаше котри робя у червеней зони борби процив Ковиду-19. Припознаня достало коло 100 дохторе и медицински шестри и технїчаре.

По словох Роєвича, гуманосц медицинских роботнїкох представя найвекше геройство, бо вони каждодньово ризикую свойо животи же би зачували животи других. З тей нагоди, апеловал на шицких гражданох же би ше вакциновали у цо векшим чишлє, же би борба процив вирусу Ковид-19 була цо ефикаснєйша.

Того року Општина Вербас, у сотруднїцтве зоз Канцеларию за явни укладаня Влади Сербиї, инвестує вецей як 100,7 милиони динари до адаптациї Общого шпиталю Вербас. Предлужи ше и з модернизованьом здравственей системи у Вербаше и з инвестованьом до лєпшого живота жительох Вербасу, Равного Села, Змаєва, Бачкого Доброго Поля, Коцура и Савиного Села, гварел Роєвич.

