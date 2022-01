Додзелєни Святосавски повелї школяром и просвитним роботнїком

ШИД – З нагоди швета и школскей слави Святого Сави вчера у церкви Пренощеня мощох Св. Оца Миколая служена Литурґия на хторей були найвисши представнїки локалней власци, школяре и просвитни роботнїки.

У сали Културно образовного центру потим отримана Шветочна Святосавска академия, на хторей Святосавски повелї достали 13 найлєпши школяре и дзевец просвитни роботнїки, а придал им их предсидатель општини Зоран Семенович.

Анастазия Дедияр отримала бешеду о Святому Савови, а наступели и ґлумци Аматерского театра „Бранислав Нушич”, школяре Основней школи „Сримски фронт” и Ґимназиї „Сава Шуманович”, як и Основней музичней школи „Филип Вишнїч”, хтори виведли сценски приказ „Савова драга”.

