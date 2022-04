ШИД – У сали Скупштини Општини Шид вчера додзелєни сертификати 21 нєзанятей особи, хтора пред тим закончела едукацию за фризерки и козметичарки, а источасно достали и такволани „стартап“ пакети же би започали власну роботу.

Локална самоуправа уключена до проєкту „Услуги у социялней защити за чувствительни ґрупи“ хтори вєдно витворюю нємецка орґанизация „ҐИЗ“ и „Ресурс центер за отримуюци розвой“.

