Додзелєни средства за очуванє жеми и одкладанє одпаду

КУЛА – Општина Кула достала средства за очуванє жеми и за адекватне одкладанє нєлеґалного одпаду. Спред Општини Кула, контракт подписал єй предсидатель Дамян Милянич, а рок за реализацию проєкту очуваня и защити жеми 1. новембер.

Вкупна сума средствох за тоту наменку коло 3,8 милиони динари. Од того, Министерство защити животного штредку дотира скоро 3 милиони динари, док видвоєни средства Општини Кула виноша коло 750 тисячи динари.

Кед слово о Контракту о превенциї нєлеґалного одкладаня одпаду, рок за реализацию мешац, од 15. юния по 15. юлий. За тоти наменки предвидзене вкупно 5,5 милиони динари, од чого Министерство видвоює 3,5 милиони динари, а Општина Кула 2 милиони динари. Кед слово о конкретних проєктох, предвидзене ушорйованє депониї у Крущичу и вибудов еко парку у Липару.

