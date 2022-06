ДОД орґанизовало забаву у пени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Керестурске Добродзечне огньогасне дружтво (ДОД) внєдзелю, 19. юния, од 16 по 18 годзин орґанизовало забаву у пени опрез своїх просторийох. На забави було вецей як стоцецеро дзеци, а и велї уживали вєдно зоз дзецми.

Забава орґанизована з нагоди початку вежбох за младих добродзечних огньогасцох, котри ше под час лєта и косидби буду орґанизовац у Дружтве. Жаданє членох ДОД же би цо вецей младих позберали под час лєта и научели их як ше справовац кед вибухнє огень, як ше можу сами охранїц, алє и помогнуц другим коло себе, гварели командир ДОД Зоран Илич и член Елемир Надь.

Того нєдзельового пополадня дзеци и члени ДОД ше упознавали и дружели зоз музику и у пени, а машину за правенє пени помогнул им обезпечиц Юлиян Колошняї.

(Опатрене 70 раз, нєшка 70)