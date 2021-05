Докончена акция „За чисту и желєншу школу”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк у Руским Керестуре прешлого тижня финализована акция котра почала 22. априла з нагоди Дня планети жеми.

Теди ше уключели до акциї „За чистейшу и желєншу школу” и орґанизовали зберанє старого паперу, та назберане вкупно коло 2 тони.

До акциї ше уключела и сама Школа зоз нєпотребним старим папером зоз своєй архиви, а стари папер приношели школяре и жителє з валалу. За достати пенєж купене квеце и посадзене є до школских жардинєрох, цо поробели школяре зоз интернату, як и наймладши з першей класи, зоз учительку Любицу Бучко.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)