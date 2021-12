НОВИ САД – Нєшка на Першей програми Радио-телевизиї Войводини на 21,02 годзин будзе емитована документарна емисия „Мой живот вино” пошвецена доаєнови винарства у Сербиї и дописному членови Французкей польопривредней академиї, докторови Владимирови Ковачови.

Академик др Владимир Ковач коавтор трох селекцийох клонох италиянского ризлинґу и 11 нових припознатих винских сортох виновей лози медзи хторима: Сила, Пробус, Неопланта, Морава и други.

Автор є познатого червеного вина „Vranac Pro Corde” компаниї „13 юлий – Плантажи” зоз Подґорици. Його доприношенє розвою винарства у нашей жеми и у швеце барз вельке и як таки є представени у документарним филму авторки Тияни Трнавчевич, хтори знїмани 10 мешаци у режиї професорового приятеля Милутина Караса.

Премиєрна промоция филма отримана 6. децембра у сали Конґресного центра Новосадского сайма, у орґанизациї Привредней комори Войводини.

Др Владимир Ковач народзени 30. мая 1936. року у Бачинцох, дзе ходзел и до основней школи, а од 1948. року жиє у Новим Садзе. Дипломовал на Польопривредним факултету (1960), на Технолоґийним факултету 1975. року одбранєл и докторску тезу „Прилог познаню оксидазох у технолоґиї вина”.

Часц докторскей роботи и вецей други виглєдованя реализовал у лабораториї проф. Z. Lavollaja na Conservatorie National des Arts et Metiers у Паризу. Участвовал у наукових виглєдованьох грозна и вина на Универзитету у Мадриду.

Дописни член Французкей польопривредней академиї, у Секциї за физико-хемийни науки (Аcademie d’Agriculture de France – section V:sciences physic-chimiques) постал 1982. року.

