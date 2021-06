Документацийни центер – „седма дїялносц” НВУ „Руске слово”

Управни одбор НВУ „Руске слово” прилапел Правилнїк о Документацийним центре НВУ „Руске слово”, зоз котрим основани комплексни нукашнї архив НВУ „Руске слово”, котрого годни хасновац заняти у Установи и гражданє. Фактично, Документацийни центер НВУ „Руске слово” то „седма дїялносц” Установи, после новинох „Руске слово”, часописох „Заградка”, „Шветлосц” и МАК, як и видавательства кнїжкох и сайту.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” єдна зоз ключних активносцох повязаних зоз прешлосцу, скарбованьом и архивованьом материялох и памяткох у нашей Установи, a порушаних з нагоди ювилея 75-рочнїци фирми. Mедзи тима активносцами було видаванє капиталного зборнїка публицистичних роботох „Руске слово 1945 – 2020”, чий ушорйовач Дюра Латяк и порушованє поетапного процесу диґитализациї шицких виданьох НВУ „Руске слово”.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” составени зоз двох корпусох – у Новим Садзе и у Руским Керестуре. Векша часц тей архиви будзе у Новим Садзе, док у Руским Керестуре буду рочнїки шицких опубликованих периодичних виданьох.

У Документацийним центре НВУ „Руске слово” у Новим Садзе будзе пейц секциї:

Архива шицких друкованих виданьох НВУ „Руске слово” од 1945. року, а то значи зарамиковани шицки рочнїки новинох „Руске слово” од 1945. року, часописи за дзеци „Заградка” од 1947. рок, рочнїки Часопису за науку, литературу, културу и уметносц „Шветлосц” од 1952. року и рочнїки младежского часопису МАК од 1972. року. Библиотека Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово”, а то шицки кнїжки котри обявени у Установи. Архива фотоґрафийох НВУ „Руске слово”, а то диґитална архива шицких фотоґрафийох, друковани фотоґрафиї и филми за розвиванє. Диґитална архива шицких виданьох и пририхтованьох НВУ „Руске слово”, то компютерске пририхтованє шицких новинох, часописох и кнїжкох, так же би ше тоти виданя могло нє лєм ознова друковац, алє и виберац зоз нїх дзепоєдни елементи (тексти и фотоґрафиї). Збирка наградох и припознаньох НВУ „Руске слово”, то дипломи, припознаня, награди и одликованя Установи, од котрих найважнєйши Титов „Братства и єдинства” зоз 1970. року.

Документацийни центер НВУ „Руске слово” ма свой лоґо и печац. Медзитим, Правилнїк то лєм фундамент, а Документацийни центер ше будзе роками стваряц и будовац. Тераз явносци доступни лєм рочнїки друкованих виданьох и часц диґитализованей архиви на сайту, а заинтересовани, котри сцу опатриц архиву, треба же би написали молбу котру подноша директорови НВУ „Руске слово” (boris.varga.direktor@gmail.com).

З нагоди нєдавней 76-рочнїци Новинско-видавательна установа „Руске слово” своїм читачом подаровала онлайн диґитализовани виданя, порихтани специялно за тоту нагоду. У окремней секциї „Диґитализация” на сайту Установи по рокох пошоровани часопис за дзеци „Заградка” од 2013. по 2020. рок, часопис МАК од 2012. по 2020. рок, часопис „Шветлосц” од 2013. по 2020. рок, як и новини „Руске слово” од 2017. по 2020. рок.

У „Диґитализациї” мож найсц перши виданя у ПДФ формату часописох „Заградка”, МАК, „Шветлосц”, новини „Руске слово” и перши кнїжки. Ту и диґитални кнїжки, котри розпредати у друкованим виданю и мож их безплатно зняц зоз сайту.

Диґитализация то длугорочни процес у НВУ „Руске слово”, дзе у плану же би ше шицки виданя положело на сайт, зоз опцию препатраня и знїманя.

Тиж так, диґитализованє перших виданьох НВУ „Руске слово”, часописох и кнїжкох, у ПДФ формату обявене на сайту Установи у провадзеню колумнох одвичательних редакторох наволане – „Жива библиотека ‘Руского слова’”. То вистава пририхтана за Националне швето Дзень Руснацох у Републики Сербиї, на котрей у януару того року плановане же би одвичательни редакторе публики и медийом представели перши архивни виданя котри ушорю, як цо то „Руске слово”, „Заградка”, „Шветлосц”, МАК, кнїжки и сайт, и виприповедали присутним о историї тих виданьох и платформох. З оглядом на тото же Дзень Руснацох одложени за термин док ше здобуду одвитуюци епидемийни условия, теди ше отрима и Интерактивна вистава „Жива библиотека ‘Руского слова’”.

