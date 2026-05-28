Док вирошнєм будзем… архитекта

Мено и презвиско: Андреа Ралевич

Архитекта/дизайнер ентериєра

Як ше вола твоя професия?

Зоз чим ше точно занїмаш?

Кед дахто будує хижу лєбо будинок, повола ме же бим обдумала и нарисовала як будзе випатрац звонка, алє и як будзе ушорени нукашнї простор.

Яку школу треба закончиц же би дахто могол робиц як aрхитекта?

Закончела сом ґимназию, а потим факултет – напрям Архитектура и урбанизем. На мастер студийох сом ше специялизовала за дизайн ентериєра. Як добра основа можу послужиц ґимназия, лєбо будовательна школа.

Яки ше там предмети учи?

На факултету ше учи математику и физику, вельо ше рисує, алє ше учи и о култури и историї. Студиї интересантни, алє вимагаю труд.

Дзе архитекти можу робиц?

Архитекти можу робиц у розличних обласцох: урбанизем (планованє часцох городу), проєктованє хижох и будинкох, дизайн ентериєра, лєбо теорийна робота у архитектури.

Цо шицко треба знац кед сцеш буц добри архитекта?

За тоту роботу важни: любов ґу архитектури, упартосц и сцерпезлївосц.

Чи ши як дзецко любела рисовац и правиц, наприклад, дацо з коцкох?

Як дзецко сом ше любела бавиц зоз коцками, алє сом найволєла рисовац хижи хтори задумуєм за себе, лєбо других.

Цо найкрасше у тей роботи?

Найкрасша часц роботи то креативносц и хвилька кед видзиш же цошка цо ши обдумал наисце и вибудоване, и же людзе хасную тот простор.

А цо найчежше?

Найчежша часц то початок будованя, бо ше теди явяю проблеми и виволаня. Нє лєгко витвориц шицко цо ши задумал, алє зато резултат ище лєпши.

Муши ше ношиц даяки окремни шмати на роботу?

Важне ше облєкац пристойно, алє и чувствовац ше приємно у тим цо ношиш.

Хтори ци наймилши проєкт на хторим ши потераз робела?

Наймилши проєкт ми дизайн ентериєра велького будинку у Новим Садзе за фирму „Vega IT”. Проєкт тирвал два роки и на концу зме шицки були барз щешлїви зоз резултатом.

Маш даяки облюбени будинок, лєбо даєден хтори биш любела „оправиц”?

Кажди дзень кед идзем по улїцох з роботи, лєбо на роботу, видзим голєм по єдну ствар хтору бим пременєла на даєдних будинкох. То цошка цо вше ношиш зоз собу кед ши архитекта.

Цо биш поручела дзецом хтори сцу постац архитекти док вирошню?

Тото занїманє креативне и интересантне, алє вимага вельо роботи, сцерпеня и любови. Нє треба ше уписовац на архитектуру кед нє любиш рисованє и творенє, бо то основа тей роботи.