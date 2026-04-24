Док вирошнєм будзем…. дефектолоґ

Мено и презвиско: Теодора Чович

Зоз чим ше точно занїмаш?

Помагам дзецом же би лєгчейше учели и напредовали. Даєдним дзецом потребна помоц же би научели бешедовац, писац, читац, чишлїц, лєбо же би ше лєпше складали зоз своїма пайташами. Я вежбам з нїма и указуєм им же можу вельо того посцигнуц.

Яку школу треба закончиц же би дахто могол робиц як дефектолоґ?

Же би дахто постал дефектолоґ, перше муши закончиц основну и штредню школу. Потим ше уписує на факултет на котрим ше учи як треба помогнуц дзецом хтори чежше ходза, бешедую, лєбо уча.

Яки ше там предмети учи?

На факултету за дефектолоґох се уча предмети о тим як дзеци рошню, уча и розвиваю ше.

Яких шицко дефектолоґох єст?

Постоя вецей файти дефектолоґох.

Даєдни помагаю дзецом хтори чежше бешедую, лєбо вигваряю букви

Даєдни робя зоз дзецми хторим треба помоц коло писаня, читаня, лєбо рахованя

Даєдни помагаю дзецом хтори слабше видза, лєбо чую

Даєдни помагаю дзецом хтори чежше ходза

Даєдни робя зоз дзецми хторим треба помоц же би ше лєпше справовали и дружели з пайташами

Дзе дефектолоґове можу робиц?

Дефектолоґове можу робиц на рижних местох дзе пребуваю дзеци як цо то школи, оводи, окремни центри дзе ше вежба бешедованє и ученє.

Цо шицко треба знац кед сцеш буц добри дефектолоґ?

Кед сцеш буц добри дефектолоґ треба же биш любел дзеци и треба же биш мал вельо сцерпеня. Попри тим, треба знац як дзеци рошню, розвиваю ше, на яки способ уча и як им треба помогнуц кед им дацо нє идзе.

Одвше ши сцела робиц праве тоту роботу?

Нє одмалючка сом знала же будзем дефектолоґ. Як дзецко, любела сом ше бавиц на учительки и любела сом помагац другим кед им дацо нє ишло. Так сом одлучела постац дефектолоґ и щешлїва сом же можем помогнуц другим дзецом.

Цо найкрасше у тей роботи?

Найкрасше видзиц дзецински ошмих, кед дацо нове науча.

А цо найчежше?

Найчежше кед дзецко нє може научиц дацо цо ми сцеме. Дакеди треба вельо сцерпеня и часу же би дзецко дацо звладало.

Чи твоя робота помага другим и як?

Моя робота помага и дзецом, и їх фамелийом. Кед дзецко научи дацо нове, родичи и учителє то замеркую и вєдно ше радую тому успиху.

Яка особа треба же би була же би була добри дефектолоґ?

Добри дефектолоґ треба же би бул сцерпезлїви, любезни, полни порозуменя, креативни и упарти.

Муши ше ношиц даяки окремни шмати на роботу?

Нє муши ше ношиц окремни шмати, али важне же би шмати хтори ноши дефектолоґ були приємни и лагодни, прето же ше часто з дзецми бавиме и учиме долу на жеми.

Цо биш поручела дзецом хтори сцу постац дефектолоґове док вирошню?

Кед любя помагац другим дзецом, кед маю сцерпеня и креативни су, можу буц одлични дефектолоґове.