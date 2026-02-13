ЧАСОПИС ЗАГРАДКА

Док вирошнєм будзем… дохторка

автор Заградка
автор Заградка 32 Опатрене

Мено и презвиско: др Ана Варґа

Як ше вола ваша професия?

Дохторка медицини.

Зоз чим ше точно занїмаце?

Дохторе лїча хорих людзох и дзеци. Дохторе нє лєм же лїча, алє и превентивно препатраю пациєнтох же би ше нє похорели. Даваме совити як зачувац здравє, и як ше правилно костирац, же би ше дзеци правилно розвивали, а одроснути зачували свойо здравє.

Яку школу треба закончиц же би дахто могол робиц як дохтор?

Перше мушиме закончиц основну школу, як и шицки други дзеци, потим єст штредня медицинска школа, после чого ше уписує на медициснки факултет. На медицински факултет ше мож уписац и после дзепоєдних других штреднїх школох. По закончених основних студийох котри тирваю шейсц роки, дохтор ше може уписац на специялизацию, а потим ище и субспециялизацию. То уж теди кед дохтор роби.

Яки ше там предмети учи?

На Медицинским факултету ше учи предмети котри помагаю же би дахто постал дохтор. Анатомия – дзе косци, мускули и орґани у целу, потим як цело роби – шерцо, плюца и брух, хороти – прецо ше людзе похоря и як най виздравя, потим о лїкох и як их хасновац, а на концу учиме и як робиц зоз пациєнтами. Дохторе уча длуго же би знали лїчиц людзох и чувац здравє.

Яких шицко дохторох єст?

Єст розличних дохторох и кажди помага людзом на свой способ. Дохтор може буц: за дзеци, за одроснутих, за шерцо, за косци, за зуби, за очи, за мозоґ и чувства, гирурґ, та и за жени котри ше стара же би ше народзели здрави беби, и други дохторе.

Цо шицко треба знац кед сцеш буц добри дохтор?

Треба вельо учиц, алє важне добре слухац пациєнтох, буц сцерпезлїви, водзиц рахунку о чистоти, роздумовац и мац дзеку помагац своїм пациєнтом. Добри дохтор нє лєм лїчи, алє ше и стара о людзох.

Дзе дохторе шицко можу робиц?

У шпиталю, у дому здравя, у ординациї, наглей помоци, у лабораториї, та аж и у вельких фабрикох, школох и оводох.

Одвше сце сцели робиц праве тоту роботу?

Кед сом була мала, роздумовала сом и о других занїманьох, алє вше сом найбаржей сцела буц дохторка.

Цо найкрасше у тей роботи?

Мнє найкрасше же мож помогнуц и дзецом и одроснутим най виздравя, и же шицки дохторе робя цошка добре. Же знам же сом комушик помогла.

А цо найчежше?

Найчежше же нє мож вше помогнуц каждому так як би дохтор сцел. Досц чежко и же дохторе робя и през ноц, през викенди, або швета, кед други нє муша исц на роботу.

Яка особа треба же би була, же би була добри дохтор?

Дохтор муши буц сцерпезлїви, любопитлїви, вредни и шмели.

Мушице ношиц даяки окремни шмати на роботу?

Дохторе познати по билих мантилох, алє ношиме и роботну униформу, скорей то були лєм били, а тераз то униформи у вецей фарбох, та аж и зоз сличками кед робиме на дзецинских оддзелєньох. Маме маски, рукавици и обовязно обуй у хторей нам приємно.

Цо бисце поручели дзецом хтори сцу постац дохторе док вирошню?

Кед жадаце буц дохтор, будзце любопитлїви, интересуйце ше и випитуйце о шицким цо сцеце знац при ваших воспитачкох, учительох и наставнїкох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Коритнявка Мими

Школяре авторе – децембер

Мала вистава – децембер

Заяц Еш

ДОК ВИРОШНЄМ БУДЗЕМ… НОВИНАРКА