Док вирошнєм будзем… дохторка

Мено и презвиско: др Ана Варґа
Як ше вола ваша професия?
Дохторка медицини.
Зоз чим ше точно занїмаце?
Дохторе лїча хорих людзох и дзеци. Дохторе нє лєм же лїча, алє и превентивно препатраю пациєнтох же би ше нє похорели. Даваме совити як зачувац здравє, и як ше правилно костирац, же би ше дзеци правилно розвивали, а одроснути зачували свойо здравє.
Яку школу треба закончиц же би дахто могол робиц як дохтор?
Перше мушиме закончиц основну школу, як и шицки други дзеци, потим єст штредня медицинска школа, после чого ше уписує на медициснки факултет. На медицински факултет ше мож уписац и после дзепоєдних других штреднїх школох. По закончених основних студийох котри тирваю шейсц роки, дохтор ше може уписац на специялизацию, а потим ище и субспециялизацию. То уж теди кед дохтор роби.
Яки ше там предмети учи?
На Медицинским факултету ше учи предмети котри помагаю же би дахто постал дохтор. Анатомия – дзе косци, мускули и орґани у целу, потим як цело роби – шерцо, плюца и брух, хороти – прецо ше людзе похоря и як най виздравя, потим о лїкох и як их хасновац, а на концу учиме и як робиц зоз пациєнтами. Дохторе уча длуго же би знали лїчиц людзох и чувац здравє.
Яких шицко дохторох єст?
Єст розличних дохторох и кажди помага людзом на свой способ. Дохтор може буц: за дзеци, за одроснутих, за шерцо, за косци, за зуби, за очи, за мозоґ и чувства, гирурґ, та и за жени котри ше стара же би ше народзели здрави беби, и други дохторе.
Цо шицко треба знац кед сцеш буц добри дохтор?
Треба вельо учиц, алє важне добре слухац пациєнтох, буц сцерпезлїви, водзиц рахунку о чистоти, роздумовац и мац дзеку помагац своїм пациєнтом. Добри дохтор нє лєм лїчи, алє ше и стара о людзох.
Дзе дохторе шицко можу робиц?
У шпиталю, у дому здравя, у ординациї, наглей помоци, у лабораториї, та аж и у вельких фабрикох, школох и оводох.
Одвше сце сцели робиц праве тоту роботу?
Кед сом була мала, роздумовала сом и о других занїманьох, алє вше сом найбаржей сцела буц дохторка.
Цо найкрасше у тей роботи?
Мнє найкрасше же мож помогнуц и дзецом и одроснутим най виздравя, и же шицки дохторе робя цошка добре. Же знам же сом комушик помогла.
А цо найчежше?
Найчежше же нє мож вше помогнуц каждому так як би дохтор сцел. Досц чежко и же дохторе робя и през ноц, през викенди, або швета, кед други нє муша исц на роботу.
Яка особа треба же би була, же би була добри дохтор?
Дохтор муши буц сцерпезлїви, любопитлїви, вредни и шмели.
Мушице ношиц даяки окремни шмати на роботу?
Дохторе познати по билих мантилох, алє ношиме и роботну униформу, скорей то були лєм били, а тераз то униформи у вецей фарбох, та аж и зоз сличками кед робиме на дзецинских оддзелєньох. Маме маски, рукавици и обовязно обуй у хторей нам приємно.
Цо бисце поручели дзецом хтори сцу постац дохторе док вирошню?
Кед жадаце буц дохтор, будзце любопитлїви, интересуйце ше и випитуйце о шицким цо сцеце знац при ваших воспитачкох, учительох и наставнїкох.