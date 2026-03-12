Док вирошнєм будзем… електричар

Мено и презвиско:

Андрей Надь

Зоз чим ше точно занїмаш?

Електричар сом на терховней ладї хтора путує прейґ океану. На ладї оправям шицко цо роби на струю, наприклад, вельки фрижидери у хторих ше превожи поживово продукти.

Яку школу треба закончиц же би дахто могол тото робиц?

Штредню фахову школу, а мож и факултет, потим додатни обуки за одредзену обласц у тим фаху.

Яки ше там предмети учи?

Учи ше як настава струя, як ше преноши до обисцох и як руковац зоз ню. Тиж так, о шицких апаратох хтори робя на струю.

Цо шицко треба знац кед сцеш буц добри електричар?

Же биш бул добри у своєй роботи, насампредз ю треба любиц!

Дзе електричаре можу робиц?

Понеже нєшка нїч нє функционує без струї, мой фах глєдани практично у каждей установи, институциї и фирми. Тиж, тот фах ше дзелї на вецей обласци.

Одвше ши сцел робиц праве тоту роботу?

Нє. Кед сом бул менши, сцел сом буц кухар. Пред конєц основней школи зацикавела ме струя и шицко цо повязане з ню.

Цо найкрасше у тей роботи?

Кажди дзень ше роби цошка иншаке и нове, у контакту ши зоз велїма людзми. Важне буц успишни як поєдинєц, алє и у тимох.

А цо найчежше?

Мнє, як електричарови на ладї, найчежше тото же сом по даскельо мешаци одвоєни од дому и робиме у иншаких условийох як ту, на побрежю.

Яка особа треба же би була, же би була добри електричар?

За тоту роботу треба буц, насампредз, осторожни и треба мерковац. Треба буц порихтани на усовершованє и ученє. Тиж так, треба буц схопни з алатом.

Чи то опасна робота и на цо окреме треба мерковац?

Гей, робота електричара зна буц опасна. Часто ше случує же робиме на висини, або под напруженьом. Алє, кед ше меркує и почитує правила, нє приходзи до опасних ситуацийох. Вшелїяк, дзеци нє шму рушац струю, бо то опасне!

Єст и жени хтори робя тоту роботу?

Тот фах при женох популарнєйши у швеце. Нажаль, у нас сом ше нє стретал зоз женами у тей професиї.

Яки алат електричаре найчастейше хасную?

Же би ше нашло ришенє за даяки проблем, електричаре хасную рижни инструменти як цо то мултиметер, ампер клїщи меґер… Тиж, хаснуєме и каждодньови алат як цо то клїщи, млаток, шрафциґери, а барз важна и драбинка.

Муши ше ношиц даяки окремни шмати на роботу?

Гей, ношиме окремни шмати, як цо то комбинезон зоз длугима рукавами, ципели хтори маю окремну защиту на пальцох и джонох. На пальцох єст защита же бизме их нє покалїчели кед нам дацо спаднє на ногу. Джони окреме изоловани пре окруженє у хторим ше рушаме.

Цо биш поручел дзецом хтори сцу постац електричаре док вирошню?

То барз интересантни фах хтори поглєдує нєпреривне напредованє и ришованє нових задаткох и проблемох. Думам же то супер вибор за младших, понеже технолоґия вше напредує, а тот фах провадзи тото напредованє, отвераю ше вше вецей можлївосци за роботу.