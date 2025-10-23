ДОК ВИРОШНЄМ БУДЗЕМ… Технїчни дизайнер диґиталних бавискох

Мено и презвиско: Танита Ходак Планчак

Як ше вола твоя професия?

Моя професия ше вола технїчни дизайнер диґиталних бавискох.

Зоз чим ше точно занїмаш?

Я на роботи розрабям єдно телефонске бависко. До бависка уруцуєм, складам и намесцам рижни слики, звуки, анимациї, 3Д модели, код, лоґику и подобне. Мойо колеґи то предходно порихтаю и потолкую ми як вони то задумали. Попри того, вше можем вибудовац прототип бависка на хторим робим, побавиц го дакус и на тот способ превериц же чи добре роби тото цо сом покончела.

Яку школу треба закончиц же би дахто тото могол робиц?

Кед сом студирала, нє исновали унапряменя на факултетох вязани за роботи у ґейминґ индустриї. Теди то було у зачатку. Медзитим, нєшка на уметнїцких и информацийних факултетох мож пренайсц надосц цикави напрями вязани за ґейм-дизайн, диґиталну продукцию, уметносц, дизайн звуку, анимацию, 3Д моделованє и подобне цо може послужиц як добра основа за таку професию. Кед у питаню штреднє школованє, нєт нательо специялизовани напрями, алє ше школяре зоз такима интересованями унапрямюю на ИТ лєбо уметносц.

Чи ше муши и далєй учиц нови ствари, гоч ше и закончи школу?

Вше ше муши учиц нови ствари и буц у цеку зоз новима технолоґиями. Важне провадзиц цо ше случує на тарґовищу бавискох и цо робя нашо конкуренти, окреме у ґейминґ индустриї хтора ше барз швидко розвива, та тото цо нєшка нове и цикаве, ютре уж може буц допите и превозидзене. Наприклад, хвильково ше у нашей компаниї барз вельо уваги пошвецує уводзеню хаснованя штучней инталиґенциї до шицких фазох процесу креированя бависка.

Цо шицко треба добре знац кед сцеш буц добри технїчни дизайнер диґиталних бавискох?

Зоз тоту роботу ше найчастейше занїмаю особи хтори уж маю даяке предзнанє зоз даєдней лєбо вецей обласцох ґейминґу, так же вони часто уж добри програмере, уметнїки лєбо аниматоре и жадаю надбудовац свойо знанє. Вони познаю як роби бависко на хторим робя, а тиж и як робя подобни бависка на тарґовищу. Технїчни дизайнере муша схопно лоґично роздумовац, спатрац проблеми зоз шицких бокох, а муша знац и добре комуниковац зоз людзми, бо комуникация важна же би ше посцигнул добри резултат.

Кельо людзох участвує у правеню єдного бависка?

Кед бависко барз масивне, ясне же на нїм роби вельо людзох же би ше закончело у розумним чаше – ґейм дизайнере, писателє, уметнїки, програмере и велї други. Медзитим, часто даяке цикаве диґиталне бависко направи лєм даскельо людзох, та аж и лєм єдна особа.

Одвше ши знала же сцеш робиц праве тоту роботу?

Кед сом була мала, диґитални технолоґиї були наисце лєм у зачатку и розвивали зоз тим як я росла. Теди сом нє думала же така файта роботи будзе исновац док вирошнєм, алє сом вше мала прихильносци ґу креативному и розвиту мрию, любела сом ствари и подїї розпатрац зоз рижних бокох, и жадала сом же би раз моя робота облапяла таки квалитети.

Як випатра твой роботни дзень?

На роботи шедзим за рахункаром, и найчастейше ми на мониторох отворени програми на хторих робим, и преруцуєм ше з єдного на други. У цеку дня преверюєм яки мам задатки, ришуєм их, а барз часто прейґ чату дискутуєм з колеґами о тим як дацо треба поробиц, и яки нам плани. Вельо раз попри рахункара хаснуєм и телефон лєбо таблет, на хторих одбавим нашо бависко, лєбо други бависка хтори анализуєм у тей хвильки.

Цо найкрасше и найинтересантнєйше у тей роботи?

Найкрасше робиц зоз схопнима и креативнима людзми и упивац хасновите знанє и искуство од нїх. Красне и кед после напартого дня на роботи, док шедзиш у автобусу вистати врацаюци ше дому, обачиц же дахто кого анї нє познаш на своїм телефону бави праве тото бависко на хторим ти донєдавна робел.

А цо найчежше?

Найчежше прилапиц кед бависко до хторого ти и твойо колеґи уложели вельо часу, труду и енерґиї на концу останє на полїчки и нє увидзи шветлосц дня. Теди ше го муши забуц и рушиц од початку зоз даяку нову идею.

Austin’s Odyssey, єдно з бавискох на хторим и Танита робела

Яка особа треба же би була же би була добра у тей роботи?

Єден технїчни дизайнер треба же би бул креативни, систематични и орґанизовани, як и же би мал розвиту лоґику хтора му будзе помагац у каждодньовим ришованю проблемох. Муши буц комуникативни и флексибилни ґу рижним людзом и способом роботи.

Хторе ци було облюбене диґиталне бависко док ши була мала, а хторе ци тераз на хторим ши робела?

Кед сом була мала, бавели зме лєм Сеґу, а познєйше, як тинейджер, сом барз любела бавиц Симс и там складац и ушорйовац обисца. У нїм ше и дзень нєшка можем „страциц”. Од бавискох моєй компаниї найвецей сом бавела Хоумскейпс (Homescapes), то бависко за телефон у хторим ше прескладує токени за поени, и потим тиж ушорює обисце главного карактера.

Мушиш ношиц даяки окремни шмати на роботу?

Нє, на роботу можем пойсц и у патикох и у запеткох, и у сукенки, та и у тренерки – важне же би то було чисте и пристойне. Колеґи ше нательо рижнородно облєкаю же зме ше раз зоз франти порадзели того дня на роботу присц у пиджамох, та так и було.

Цо биш поручела дзецом хтори сцу постац технїчни дизайнере диґиталних бавискох док вирошню?

Потребне же би випробовали и бавели рижни типи бавискох, розвили свою мрию и зацикавели ше же як то шицко роби зоднука, та самим тим раз пожадаю направиц и даяке свойо бависко хаснуюци праве таке знанє и алати хтори я нєшка хаснуєм у моєй роботи.