ДОК ВИРОШНЄМ БУДЗЕМ… Учитель/Учителька

Мено и презвиско: Марко Новакович

Яка назва вашей професиї?

Назва моєй професиї то учитель.

Зоз чим ше точно занїмаце?

Преподавам ґрадиво школяром, односно учим школярох од першей по штварту класу.

Яку школу треба закончиц же би дахто могол робиц як учитель?

Же би дахто могол робиц як учителька або учитель, муши закончиц школу за учительох, точнєйше, исную учительски факултети. Керестуру найблїзши Педаґоґийни факултет у Зомборе.

Яки ше там предмети учи?

Предмети на учительских школох таки яки и школяром познати од першей по штварту класу, лєм розлика же учителє муша научиц на яки способ буду робиц зоз школярами, тиж так як школяром ґрадиво буду толковац же би цо лєпше розумели и научели.

Чи учителє и далєй уча нови ствари, гоч и законча школу?

Учителє предлужую зоз ученьом и по законченю школи, а найвецей уча од своїх школярох.

Цо шицко треба знац кед сцеш буц добри учитель?

Же биш бул добри учитель, вельо мушиш читац, виглєдовац, учиц, а найважнєйше же добри учитель вше вислуха и послуха цо школяр ма повесц и цо го интересує.

Одвше сце сцели робиц праве тоту роботу?

Праве мой учитель Янко бул инспирация же бим постал учитель, так же одвит – гей, одмалючка.

Як випатра ваш роботни дзень?

Найкрасша часц єдного мойого роботного дня то час кед сом зоз школярами. А, же би нам ишли и робота и ученє, так як и школяре, и я ше мушим у єдней часци дня учиц и рихтац за школу.

Хтори предмет найволїце викладац?

Шицки предмети интересантни и любим шицки викладац, алє бим визначел тоти котри моїм школяром облюбени, а то математика, природа и дружтво, та най нє забудземе –физичне.

Цо найкрасше у тей роботи?

Найкрасше у учительскей роботи то школяре, ученє и робота зоз школярами, алє и друженє, бависко, час котри вєдно препровадзуєме у учальнї, голу, школским дворе…

А цо найчежше?

Найчежше за учителя би було кед ше зяви звада, нєпочитованя єдни других, кед придзе до вибераня…

Чи ваша робота помага другим и як?

Учительска робота помага родичом школярох, алє и наставнїком и наставнїцом прето же пририхтує школярох за здобуванє нових знаньох.

Яка особа треба же би була же би була добри учитель?

Же би дахто бул добри учитель або учителька, муши мац вельо знаня зоз обласцох котри виклада школяром, алє и жаданє же би вше учел и виглєдовал. Любопитлївосц барз значна – учитель котри сам люби учиц, лєгко инспирує и школярох же би учели.Тиж так,учитель сцерпезлїви, зна добре слухац школярох, креативни є, прилагодзує наставне ґрадиво и школу школярови.

Мушице ношиц даяки окремни шмати на роботу?

Нє, лєм пристойно буц облєчени, прето же школа озбильна институция и исную даяки правила и кед слово о облєканю.

Маце можебуц даяку шмишну, лєбо интересантну приповедку зоз учальнї хтору бисце сцели подзелїц з нами?

През роки, шорую ше и шмишни и интересантни приповедки, вельо часу би требало же би ше виприповедало, алє можем повесц же ше зоз школярами намагаме же би кажди дзень бул виполнєти зоз даяку интересантносцу, а през шмих, друженє и бависко.

Цо бисце поручели дзецом хтори сцу постац учителє док вирошню?

Хто сце постац учителька або учитель, досц ше припатрац цо роби твой учитель/учителька.