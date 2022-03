Домашнє вше найлєпше

Велї гваря же нєт нїч лєпше и нїч смачнєйше як швижи домашнї галушки, резанки, колачи котри правели ище нашо баби, прабаби, и котри були нєзаобиходна лакотка у каждим обисцу внєдзелю и на швета…

Гоч час преходзи, тото цо добре и квалитетне вше остава. Так и нєшка актуална продукция домашнїх галушкох, резанкох, колачох, а єдна з продукователькох таких продуктох и Наташа Хромиш з Коцура.

Интересованє за тоту роботу зявело ше кед наша собешеднїца була нєзанята, та док роздумовала як би могла пополнїц шлєбодни час, а и заробиц даяки динар, пришла єй на розум идея же би могла правиц домашнї галушки.

– Приповедала сом дома з фамелию же зоз чим бим ше могла занїмац, и спонтано пришло до того же сом почала правиц домашнї резанки. То почало ище 2014. року, а тирва и нєшка. Можем повесц же роботи єст, а найвецей робим сама – почина приповедку Наташа.

Перше почала правиц домашнї звичайни и широки резанки, а потим ше заинтересовала и за продукцию галушочкох. Спочатку галушочки резала з ножом, ручно, алє як припознава тота млада дзивка, то вимагало досц моци, а и часу.

– Потим ше зявели машинки за тоту намену, та пред штирома, пейцома роками почала сом правиц галушочки на машинки и зоз тим ми, наисце, олєгчана робота. На початку ми оцец помагал резац галушочки, алє то була вичерпна робота. Тераз то вельо лєгчейше, я галушочки на дзешец вайцох за петнац минути порежем и я уж забула и же сом их и правела – з ошмихом толкує Наташа.

ЛЄМ НАЙ МУШТЕРИЇ ЗАДОВОЛЬНИ

Зоз роботу и поглєдованьом є задовольна, ходзи до валалу на пияц, а предава и по валалє, розноши по обисцох и намага ше каждей муштериї направиц тото цо вимага.

– По околних местох сом скорей тиж ходзела, алє людзе нє були заинтересовани за домашнє цесто. У Вербаше пиячарина велька, у Савиним Селу и Сербобрану нєт вельо купцох, а анї заинтересованих, та сом ришела же будзем ходзиц на пияц лєм ту до валалу. Роби ше, час ми виполнєти, у цеплим сом, нє на витру, нє на дижджу, а вше ше зароби и даяки динар – щиро гвари.

Наташа ше зоз тоту роботу планує занїмац и надалєй, а любела би кед би ше робота лєм преширйовала.

– Мож повесц же ше роби кажди дзень, кед загнєцем цесто на трицец, штерацец вайцох вец ше роби вельо вецей як кед загнєцем цесто на двацец вайцох. Углавним, кажди дзень ше машинку обраца же би шицко було зробене и порихтане на час кед приду людзе по тото цо наручели. Вше ше старам же би шицки людзе були задовольни и випочитовани, як и же би шицко було поробене на час.

Резанки и галушочки ше швидко направи, толкує Хромишова, алє треба часу же би ше шицко посушело. Резанки треба розтресц на вельки поверхносци прекрити зоз партками, потребна одвитуюца температура и одредзени час же би ше цесто достаточно осушело.

– Любим кед сом сиґурна же то добре осушене и вец можем ґарантовац за свою роботу, прето же сом чула од старших людзох же бриґа кед ше резанки нє осуша, бо вец пожелєня. Будзем сушиц на парткох и дзень, два длужей, лєм най можем ґарантовац каждей своєй муштериї же резанки сиґурно нє пожелєня.

Фарба резанкох завиши од того яки вайца, та дакеди резанки кус жовтейши, дакеду су менєй жовти, алє Наташа вше водзи рахунку о тим же би у виробку шицких своїх продуктох хасновала лєм домашнї и квалитетни вайца, як и добру и квалитетну билу муку.

– Окрем галушкох и резанкох, правим и сухи колачи на машинки, покераї, лєбо, як их ми воламе, „хробаци”. Правим и медовнїки, а у своїм понукнуцу сом мала и домашнї лїпкани колачики. Покераї на машинки мож направиц зоз орехом, кокосом, а шицки тоти домашнї лакотки вше попредам. Окрем тих спомнутих файтох, правим и брескинї, хтори вше добре преходза. То домашнї колачи котри нашо ґаздинї уж роками правя и засладзую ше з нїма на кажде швето у обисцу, та кажди колач найдзе свойого купца – бешедує наша собешеднїца.

У ПЛАНУ РОБОТУ ПРЕШИРИЦ

За свойо продукти нїґда нє глєдала першу, найвисшу цену, як гвари, шицко предава по даякей стреднєй цени, так же би ше и вона уклопела, а и же би людзе були задовольни.

– Понеже остатнї час досц материялу подражело, даєдни продукователє у валалє подзвигли цени, алє я, затераз, нє плануєм меняц цену своїх продуктох своїм муштерийом, а увидзиме цо будзе у наступним периодзе и як ше будзе одвивац ситуация. Затераз сом задовольна, я тоту роботу любим, а вона ме и виполнює и опущує.

Єден час Наташа правела резанки за єден ресторан у Новим Садзе, як гвари, теди найвецей вирабяла ценки и широки резанки, а галушочки до ресторану нє ишли. Сотрудзовали шейсц роки, алє прешлого року претаргли сотруднїцтво пре ковид ситуацию.

– Вше глєдам нови муштериї, а и способи же бим могла напредовац и же бим вше мала роботи дома. Дакеди роботи єст вецей, дакеди менєй, през швета, звичайно, вше єст вецей нарученя, а вше патриш же биш нє одбил муштерию, бо ци тота муштерия напоютре вец анї нє придзе. Намагаш ше випочитовац людзох, же би шицко було готове на час, як догварене, трудзиш ше буц коректни, же би людзе були задовольни – гвари Хромишова, и предлужує – нє мала сом даяки нєприємносци же дахто бул нєзадовольни зоз резанками лєбо колачами котри сом направела, а свою роботу вше треба робиц одвичательно, бо ше нїґда нє зна цо живот принєше.

Перспективи єст, з оптимизмом додава Наташа, домашнї продукти вше глєдани, а як гвари, хто зна цо у будучносци будзе, можебуц и отвори даяку предавальню домашнїх резанкох и колачох, понеже планує преширйовац свою продукцию. Плановала понукнуц ище и даяки дробни колачи, а дума же важне лєм же би було тарґовища на котри мож пласовац шицки тоти домашнї продукти.

– На вашари сом ище нє почала ходзиц, алє и о тим роздумуєм. Плануєм пойсц пробовац предавац свойо продукти на вашар до Бачкей Тополї, лєбо до Темерину. На нєдавно отриманим „Капушнїк-фесту” у Коцуре сом тиж була, орґанизаторе ме волали, и можем повесц же сом за два годзини попредала шицко цо сом мала виложене на своїм столїку. Попредало би ше и вельо вецей, алє нам понєстало и резанки и колачи. Нашвидко зме ше рихтали, а тото цо сом сцигла направиц за даскельо днї сом швидко и попредала. Брескинї швидко прешли, як и други колачи, и кед бим мала и вельо вецей, сиґурна сом же бим и то шицко попредала. За нарок, за шлїдуюци „Капушнїк-фест”, уж знам же порихтам вецей шицкого.

Велї єй предкладаю най ше почнє рекламовац и прейґ интернету, на Фейсбуку, алє як, щиро припознава Наташа, роздумує о тим, алє ше кус обава же чи годна постарчиц сама шицко напрвиц кед нагло руши робота.

– Резанки ми оставаю у першим плану, я то часом и направим, и загнєцем, и порозганям, и то ми уж як добре рано. Роботи ше нє боїме, сцеме робиц, сце нам ше, маме дзеки, а як уж будзе, шицко ше то уж даяк посклада. У шицким ми вельо помага и мой будуци супруг Владимир, барз любиме тоту роботу, дополнюєме ше, помогам и я йому, а дома ми и родичи вше помагали, так же поступнє то можебуц будзе и єдна озбильна фамелийна робота – з ошмихом закончела приповедку наша собешеднїца Наташа Хромиш з Коцура.

ЛЮБОВ ОДМАЛЮЧКА

Правиц резанки и галушки Наташа научела од мацери, алє заинтересованосц и любов ґу такей роботи ше зявела дзекуюци баби.

– Кед ше здогаднєм дзецинства, видзим себе, тринацрочне дзивче, у бабовей кухнї, у єй старей хижи, як розпресцерам партки на посцель, як стоїм при столє и розганям цесто помали и з увагу.

Мож повесц же сом у тей роботи одмалючка, а за правенє домашнїх галушкох и резанкох ме през цали живот вяжу лєм найкрасши памятки.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)