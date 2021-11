Домашнї шпайз бул барз нащивени

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация, свойофайтови пияц жимнїци, Домашнї шпайз котри орґанизую жени зоз Здруженя женох Байка, отримани всоботу 6. новембра, уж традицийно по дзевяти рок, а после рока прерви пре прешлорочну нєвигодну епидемийну ситуацию.

На тогорочним Домашнїм шпайзу участвовали аж 19-еро викладаче, преважно зоз домашнїма продуктами жимнїци, алє було и продукти власней роботи, та аж и рижни прикраски за наиходзаци крачунски швета.

Соботови Домашнї шпайз бул наисце нащивени, а попри традицийного пияцу, у його рамикох були орґанизовани и роботнї за наймладших, кладзенє мишаней шалати до дунцох и рисованє.

Цалосна орґанизация реализована зоз потримовку Локалней акцийней ґрупи Шерцо Бачкей и Туристичней орґанизациї општини Кула, як и Месней заєднїци Руски Керестур.

