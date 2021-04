ЖАБЕЛЬ – Медицинску опрему за даванє помоци трауматизовним дзецом, їх оживйованє и апарати за потреби даваня оксиґену дзецом, предсидатель Општини Жабель Урош Раданович у прешлим тижню уручел директорови Дому здравя Жабель др Николови Якшичови.

Тоту значну медицинску опрему, вредносци 265 тисячи динари, будзе хасновац Служба наглей помоци Дому здравя Жабель у Жаблю.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)