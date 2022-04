ШИД – Министерство здравя у Влади Републики Сербиї донировало нову санитетску превозку Дому здравя у Шидзе за транспорт пациєнтох на диялизу до Сримскей Митровици.

На дарунку подзековали заменїк предсидателя Општини Дьордє Томич и директор Дома здравя др Иван Ґаїч.

