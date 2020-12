Дом здравя Жабель окончує тестиранє и на особну вимогу

ЖАБЕЛЬ – Дом здравя Жабель окончує услугу RT-PCR тестираня на присутносц вируса SARS-Cov-2 на особну вимогу державянох Републики Сербиї, за страних державянох зоз сталним пребуваньом або реґулованим дочасовим пребуваню у Републики Сербиї, як и за членох страних дипломатских або конзуларних представнїцтвох и членох їх фамелийох.

Дом здравя Жабель у Жаблю од 15. децембра окончує услугу швидкого антиґен теста на присуство вируса SARS-Cov-2 за шицки спомнути ґрупи а кошта 3.500 динари, а RT-PCR 6.000 динари, односно 9.000 динари од 1. януара 2021. року.

Резултати антиґен тестох видава ше истого дзень на 13 годзин.

Хто ше жада тестирац пре путованє до иножемства шицки информациї може достац и у Ковид-амбуланти Дому здравя Жаблю на число телефона 064/805-72-36 роботнима днями од 7-19 годзин, а соботами од 7-13 годзин.

Термин за тестиранє мож заказац роботни дзень од 8-12 годзин на телефон 064/419-48-58. Термини ше углавним заказую за ютредзень, а на тестиранє зоз собу потребне вжац уплатнїцу як доказ же уплацене тетиранє и пасош або особну карточку за идентификацию.

На урядовим сайту Дома здравя Жабель www.dzzabalj.rs мож дознац шицки поєдиносци.

